На Кримському мосту сталася масштабна пожежа: що відомо (фото і відео)

Вранці 8 жовтня на Кримському мосту сталася пожежа. Окупаційна влада Криму повідомляє, що на одній із ділянок переправи загорілася цистерна з паливом.

Про це з посиланням на "радника голови Криму" Олега Крючкова пишуть російські засоби масової пропагнади.

Тим часом Кримська залізниця інформує, що відбулося загоряння паливної цистерни у хвості вантажного поїзда. "Локомотив із частиною вагонів виведено на станцію Керч. Ведуться аварійні роботи. Причини події встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через пожежу автомобільний рух на Кримському мосту припинено. Натомість судноплавство в Керченській протоці не перекривалося.

З відео та фото, які з'явилися у Мережі, видно, що "забавовнило" на Кримському мосту потужно. Пожежа на переправі велика, над мосом здійнявся сильний чорний дим. Ба більше - на деякх фото видно, що, окрім пошкоджень залізничної колії, просіло дорожнє полотно.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов припускає, що "бавовни" в анексованому РФ Криму буде чимало. Втім, удари по скупченню окупантів на півстрові будуть після того, як ЗСУ звільнять Херсонщину. Наразі для українських захисників головними цілями є мости та залізниця, щоб припинити підживлення військ, а залізниця – щоб припинити перекидання військ.

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