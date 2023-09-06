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На Кримському мосту встановили новий проліт замість пошкодженого (супутникові фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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На Кримському мосту встановили новий проліт замість пошкодженого (супутникові фото)

Кримський міст / Фото: Радіо Свобода

Значних пошкоджень міст зазнав внаслідок атаки 17 липня.

Російсько-окупаційна "влада" встановила новий проліт на Кримському мосту замість пошкодженого внаслідок атаки.

Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на супитникові фото.

Як пише видання, йдеться про удар надводними дронами 17 липня.

Журналісти порівняли фотографії американської компанії Planet за 3 та 5 вересня. Як видно, на першій світлині прольоту немає, а на другій - уже є.

"Раніше на південь від мосту були встановлені баржі, які, як передбачається, стануть основою для загородження, покликаного запобігти подібним атакам у майбутньому", - зазначили у ЗМІ.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що окупанти змінили тактику охорони Кримського мосту.

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Дата публікації
Перегляди
1012
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