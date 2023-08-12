На Кримському мосту вибухи: фото, відео

У суботу, 12 серпня, на Кримському мосту знову неспокійно.
Місцеві повідомляють, що на незаконному Кримському мосту пролунали вибухи. Там видно густий дим. Міст перекрито для автотранспорту, повідомляють російські Telegram-канали.
Своєю чергою, гауляйтер Криму Сергій Аксьонов каже, що над незаконним Кримським мостом нібито збили дві ракети, а сама переправа непошкоджена. За словами пропагандистів, густий дим над мостом - це спеціальна димова завіса, мовляв, "так треба".
Натомість очільник офісу президента України Андрій Єрмак після повідомлень про дим над Кримським мостом виклав у своєму Telegram пісню "Yellow Submarine". Ймовірно, це натяк на те, що міст атакували морські дрони.
Наразі до мосту направили катери берегової охорони, туди ж полетіли гвинтокрили.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти бояться українських морських дронів у Криму, облаштовують оборонні позиції і готують Чорноморський флот до протидії.
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