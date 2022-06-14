На Криворізькому напрямку окупанти мінують узбережжя річки Інгулець - Генштаб

Російські окупанти убезпечують себе від наступу ЗСУ на Криворізькому напрямку.

Для цього вони проводять мінування узбережжя річки Інгулець поблизу Давидового Броду.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій.

"На Криворізькому напрямку ворог провів мінування узбережжя річки Інгулець по рубежу Давидів Брід – Калинівське. На Миколаївському напрямку, у районах населених пунктів Станіслав, Томина Балка, Дослідне Херсонської області, ворог розгорнув до двох реактивних батарей та однієї батареї ствольної артилерії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та завданні ракетних і авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на території України. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведення Генштабу ЗСУ станом на 14 червня.

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