На крок ближче до Євросоюзу: що означає транспортний безвіз для України

На крок ближче до Євросоюзу: що означає транспортний безвіз для України

У французькому Ліоні ухвалили так званий "транспортний безвіз" - угоду, що скасовує необхідність отримання двосторонніх та транзитних дозволів для українських далекобійників.

Відтепер, коли дорога рятує українське зерно, наші автоперевізники - не обмежені бюрократією. За прогнозами, вітчизняний ринок автоперевезень уже в найближчі роки значно зросте. Крім того, нова ухвала врегулює всі питання з українськими посвідченнями водія в Європі.

Які перепони в роботі далекобійників - уже позаду та коли почне діяти "транспортний безвіз" - йдеться в сюжеті ТСН.

Дозволи закінчувалися і транспортний потік зупинявся на кілька місяців

Міжнародні дозволи раніше видавала кожна країна маршруту. Приміром, якщо треба доправити вантаж до Німеччини, необхідно було мати дозвіл і від Німеччини, і від Польщі. З 2016 року, коли була підписана зона вільної торгівлі, в України товарообіг з країнами ЄС зріс вдвічі і кількість перевезень так само збільшилась, а кількість дозволів з багатьма країнами натомість зменшувалась.

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Останні роки дозволи від польського уряду - закінчувалися вже наприкінці літа. А Польща - основний транзитер України - через її територію українські фури доправляють вантажі у 12 країн ЄС. Це означало - зупинку всього транспортного вантажопотоку.

"Тобто, вересень, жовтень, листопад і грудень ми працювали в нуль. А що означає "в нуль"? - це по факту - кордон встав. Ми не змогли виїхати, вивезти свою продукцію", - говорить Мустафа Найєм, заступник міністра інфраструктури України.

Через це компанії-перевізники були змушені були нашвидкоруч будувати нові логістичні маршрути. Зокрема, через Словаччину, це перед новим роком, коли закінчились польські дозволи.

Дозвільна система стала фактично скляною стелею у розвитку міжнародних автоперевезень. Бюрократія спричиняла корупцію та головний біль для підприємств, а простої через брак дозволів - відсутність заробітку. Відтак за останні чотири роки понад шість тисяч українських водіїв виїхали працювати до країн Євросоюзу.

Страждали й іноземні інвестори - бо не могли вчасно вивезти свою продукцію. А ще через дозвільний бар'єр багато українських компаній - йшли з ринку.

Війна змінила ситуацію

Війна, розв'язана Росією, докорінно змінила ситуацію на дорогах. Потік вантажівок збільшився - у рази.

Якщо до початку повномасштабної війни більше половини вантажів переміщувалося морем, то після блокади українських портів левова доля поставок лягла на залізничний та колісний транспорт Сьогодні дорога - рятує і Україну, і Європу, і світ. Більше чверті загального вантажопотоку з України припадає саме на автомобілі. Гостре питання вивзоу українського зерна та ввозу нафтопродуктів пришвидшило прийняття рішення - про скасування дозволів.

Тепер Україна може ввозити вантажі у необмеженій кількості до країн ЄС. Експерти прогнозують збільшення - і обсягів перевезень - у 5-7 разів до довоєнного показника, і - доходів компаній, і - зарплат водіів.

"Сьогодні можу сказати - це 1000-1200 доларів на хорошому автомобілі можна заробити. Для нас це хороший показник для середнього ринку українського - але ж він знає, як отримують там", - говорить Леонід Костюченко, президент асоціації міжнародних автомобільних перевізників України.

Окрім скасування дозволів - транспортний безвіз автоматично визнав у Європі всі українські посвідчення водіів. Зокрема - старого зразку, так звані - "ламіновані". Українські "права" у Європі діятимуть - без будь-яких обмежень.

"В нас зараз декілька мільйонів біженців, які поїхали з країни, не очікуючи, що їм потрібно буде там отримувати ці права європейського зразку. Зараз вони з цими правами перебувають там. Цією угодою ми по факту легалізували - вони мають право їздити там", - говорить Мустафа Найєм, заступник міністра інфраструктури України.

Попереду ще багато роботи

Перевізники щоправда кажуть - попереду ще багато роботи. Потрібно довести автопарк до екологічних стантартів "Євро-4", "Євро-5", яким сьогодні відповідають лише дві третини українських вантажівок. І дуже сподіваються, що "безвіз" в найближчій час хоч трошки зменшить час очікування на кордоні.

"Уявіть собі, коли звичайні вантажі проходять – вони проходять через чотири, п'ять діб. Тобто туди п'ять діб, тому п'ять діб, природно за такої температури 30-32 градуси жоден водій не витримує фізично", - говорить Володимир Гриненко, генеральний директор транспортної компанії.

"Транспортний безвіз" діятиме один рік - з можливістю подовження. Тепер, поки всі чекають його ратифікації парламентами ЄС, міністерство інфраструктури вже працює над тим, аби вчасно продовжити термін його дії.

Автор: Михайло Колесніков

Нагадаємо, що Єврокомісія дозволила державам-членам ЄС тимчасово відмовитися від сплати мита та ПДВ на імпорт з третіх країн харчів, ковдр, наметів, електрогенераторів та іншого обладнання, призначеного для допомоги постраждалим від війни українцям.

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