На Куп’янському напрямку ворог отримав відкоша біля Піщаного і Стельмахівки - Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку окупанти три рази марно атакували наші позиції в районах Глибокого та Вовчанська.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

На Куп’янському напрямку, також тричі, ворог отримав відкоша біля Піщаного і Стельмахівки. Зазнав втрат і відійшов.

На Лиманському напрямку ворог активізувався в районі Макіївки і Греківки - провів, за уточненою інформацією, вісім штурмів. Успіху не мав.

ворог активізувався в районі Макіївки і Греківки - провів, за уточненою інформацією, вісім штурмів. Успіху не мав. Сіверський напрямок. Від початку доби ворог здійснив вісім безуспішних спроб вклинитися в бойові порядки наших підрозділів в районах Білогорівки, Роздолівки, Спірного та Виїмки. Ситуація контрольована.

Від початку доби ворог здійснив вісім безуспішних спроб вклинитися в бойові порядки наших підрозділів в районах Білогорівки, Роздолівки, Спірного та Виїмки. Ситуація контрольована. Від початку доби на Краматорському напрямку російські окупанти шість разів атакували наші позиції в районах Часового Яру, Григорівки, Андріївки та Іванівського. Триває бій.

російські окупанти шість разів атакували наші позиції в районах Часового Яру, Григорівки, Андріївки та Іванівського. Триває бій. На Торецькому напрямку ситуація напружена. Продовжуються бої у трьох локаціях біля Північного та Нью-Йорка, а 12 атак загарбників вже відбито.

ситуація напружена. Продовжуються бої у трьох локаціях біля Північного та Нью-Йорка, а 12 атак загарбників вже відбито. Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку, де ворог сьогодні вже 35 разів атакував наші позиції в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Прогреса, Лозуватського, Новоселівки Першої та Яснобродівки. 29 атак відбито нашими захисниками. Напруженою залишається обстановка поблизу Новоолександрівки, Новоселівки Першої та Прогреса, де іще триває шість боєзіткнень. Наші захисники стримують ворога.

де ворог сьогодні вже 35 разів атакував наші позиції в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Прогреса, Лозуватського, Новоселівки Першої та Яснобродівки. 29 атак відбито нашими захисниками. Напруженою залишається обстановка поблизу Новоолександрівки, Новоселівки Першої та Прогреса, де іще триває шість боєзіткнень. Наші захисники стримують ворога. Протягом доби, за попередньою інформацією, українські воїни знешкодили як мінімум 203 окупанти. Також знищили два бронетранспортери, артилерійську систему та два автомобіля. Підрахунок втрат ворога триває, і вони однозначно зростуть.

На Курахівському напрямку наразі нараховується п’ять спроб противника наблизитися до наших позицій. Дві з них ще не завершились неподалік Красногорівки. Ситуація контрольована.

наразі нараховується п’ять спроб противника наблизитися до наших позицій. Дві з них ще не завершились неподалік Красногорівки. Ситуація контрольована. На Времівському напрямку , неподалік Водяного та Костянтинівки відбито два штурми. Без успіху для російських окупантів.

, неподалік Водяного та Костянтинівки відбито два штурми. Без успіху для російських окупантів. На Придніпровському напрямку окупанти не полишають надії витіснити наших захисників з плацдармів на лівому березі Дніпра. Дві штурмові дії противника зазнали невдачі.

окупанти не полишають надії витіснити наших захисників з плацдармів на лівому березі Дніпра. Дві штурмові дії противника зазнали невдачі. На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.

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"Сьогодні слід відзначити воїнів 32-ї окремої механізованої бригади, які ефективно зменшують наступальний потенціал російських загарбників", - йдеться у повідомленні.

"В єдності – сила! Тому переможемо! Слава Україні!", - додали захисники.

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