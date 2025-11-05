ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
366
Час на прочитання
1 хв

На Куп'янському напрямку "служить" мальтіпу Персей: кадри замилували Мережу

Пес Персей є незамінним помічником для військового «Грині».

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
"Гриня" та Персей

"Гриня" та Персей

На Куп’янському напрямку вже два роки працює пес Персей. Кадри замилували Мережу.

Про це повідомила 43 ОМБр.

Легендарний дует

Як зазначається, водій батальйону безпілотних систем на прізвисько «Гриня» працює на Куп’янському напрямку з незмінним штурманом Персеєм. Так, це — пес породи мальтіпу.

«Але не просто пес, а стратег, психолог і головний контролер перекусів. Кажуть, що ворог боїться не дронів, а Персея, бо його „гав“ — це не просто звук, це сигнал: „Гриня, час діяти!“, — йдеться у повідомленні.

Раніше ми розповідали про фронтових тварин, які стали зірками та заробляють сотні тисяч для ЗСУ.

Так, бика Мартина і свиню Машку військовослужбовець Максим вивіз з передової на Донеччині. Тварини дивом вижили на замінованій землі під щільним вогнем ворога. Детальніше про них — у матеріалі ТСН.ua.

Дата публікації
Кількість переглядів
366
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie