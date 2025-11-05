На Куп'янському напрямку "служить" мальтіпу Персей: кадри замилували Мережу

"Гриня" та Персей

На Куп’янському напрямку вже два роки працює пес Персей. Кадри замилували Мережу.

Про це повідомила 43 ОМБр.

Легендарний дует

Як зазначається, водій батальйону безпілотних систем на прізвисько «Гриня» працює на Куп’янському напрямку з незмінним штурманом Персеєм. Так, це — пес породи мальтіпу.

«Але не просто пес, а стратег, психолог і головний контролер перекусів. Кажуть, що ворог боїться не дронів, а Персея, бо його „гав“ — це не просто звук, це сигнал: „Гриня, час діяти!“, — йдеться у повідомленні.

