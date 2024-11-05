На Курахівському напрямку втрачено Іллінку та Новодмитрівку - військовий оглядач

На Курахівському напрямку втрачено населені пункти Іллінку та Новодмитрівку.

Про це інформує блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.

За його словами, ворог все ще дотискає Новоселидівку, Вознесенку та Катеринівку.

Успенівку та Берестки ворог почав протискати, і має успіхи.

"На жаль, Успенівка скоріш за все не стане місцем, де можна хоча б на тиждень-два стримати навалу. Бо в тому місці від р. Сухі Яли залишився хіба що струмок невеликої глибини. Окупанти її просто пішки пройдуть, а коли на іншому березі накопичаться (1-2-3 дні, не більше), то наведуть переправи, та й все", - йдеться у повідомленні.

Військовий оглядач зауважує, що до запорізької траси у районі с. Розлив-Костянтинополь окупантам залишилося близько 5 км.

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Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляло, Руслан Горбенко заявив що, якщо війна триватиме в Україні ще два-три роки, потрібно буде мобілізувати по 150 тисяч людей на рік.

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