Тіктокер показав, як ніби "Новою поштою" в коробці дістався з Києва до Одеси, у компанії кажуть, що це постановка

Хлопець ствердждує, що в дорозі йому було спекотно, нудно і трохи боляче.

В Україні тіктокер стверджує, що ніби вирішив провести експеримент і відправився літом з Києва до Одеси не зовсім звичайним способом. Вся справа в тому, що подорожувати хлопець, як він переконує, ніби поїхав в картонній коробці, яку на курорт доставила "Нова Пошта".

Відео того, як хлопці "упаковували" посилку, пізніше з'явилося в соціальних мережах.

На ролику видно, як кілька хлопців принесли в одне з відділень пошти велику коробку. Перед цим в неї ніби заліз тіктокер. З собою він узяв ліхтарик, пляшку, ніж та мобільний телефон, щоб записати на камеру свої відчуття від дороги.

На "Новій пошті" посилку взяли і зважили. Виявилося, що вона важить трохи більше 63 кілограмів. Тим часом в коробці ніби сиділа людина. Пізніше в дорозі хлопець час від часу записував на камеру свої відчуття від подорожі.

"Уже 12 година ночі. Лежу три години, поки ще на відділенні. Поки нормально, не жарко, лежати зручно. Можна спокійно поспати", — говорив молодий чоловік.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика. +18

Коли вантажівка з посилками вирушила в дорогу, тіктокеру стало спекотно. Іноді він підскакував на вибоїнах, які траплялися на трасі. За словами хлопця, шофер "летів, як божевільний".

У відділенні пошти теж було спекотно. Хлопець там поводився "дуже тихо, щоб не спалити". А згодом за ним прийшли друзі, яким на пошті без проблем видали "живу посилку".

У "Новій пошті" повідомили ТСН.ua, що насправді тіктокер не їхав з Києва до Одеси, а це відео - постановка.

"Це неправдивий факт. Відео тіктокера має жартівливий постановочний характер. Воно зняте ще у 2020 році на стоянці біля одного з відділень "Нової пошти" в Одесі. На наших відеокамерах, які встановлені біля відділення видно, як під’їхав автомобіль, декілька товаришів дістали коробку та зробили відео. До відділення коробку не заносили та не відправляли. Цікава задумка й акторська гра, хоч сценарій і не за реальними подіями", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, що у Львові тіктокери серед білого дня силоміць посадили дівчину в автомобіль і зникли в невідомому напрямку.

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