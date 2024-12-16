На Курщині росіяни кидають у бій військових КНДР без бронетехніки: у РНБО сказали, які їхні втрати

Армія РФ, як і раніше, не вважає людське життя найвищою цінністю.

Росіяни кидають в бій військових КНДР на Курщині без бронетехніки. У них значні втрати.

Про це пише керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Тактика дій наступна: кндрівців накопичують в посадках і женуть на штурм вузьких ділянок з кількох напрямків одночасно", – пояснив він.

Натомість російські воєнкори намагаються уникати новин про невдачі військових КНДР, розповідати про їхні "вдалі дії" та приховуючи втрати.

У ГУР МО також повідомили, що впродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плєхово, Ворожба, Мартиновка Курської області підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат. Йдеться про щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими. Також у районі села Куріловка щонайменше троє північнокорейських військовослужбовців зникли безвісти. Через значні втрати штурмові групи доукомплектовують свіжим особовим складом, в тому числі з-поміж 94 окремої бригади армії КНДР, для продовження активних бойових дій на Курщині.

Як зазначили раніше у РНБО, за останніх два дні російська армія втратила сотні солдатів, намагаючись вибити бійців Сил оборони України із зайнятих позицій у Курській області РФ. Значну частину загиблих становлять північнокорейські солдати.

Читайте також: