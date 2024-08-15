На Курщині створено військову комендатуру: підсумки засідання Ставки

У Суджі на Курщині створено військову комендатуру, розповів головком Сирський.

Сьогодні, 15 серпня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача і заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на Курщині.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Провів Ставку. Фронт. Зброя. Обмін полоненими. Законодавчі ініціативи", – зазначив Зеленський.

На опублікованому відео Сирський доповів, що у Суджі завершено знищення противника. Україна створила військову комендатуру в Курській області РФ, її очолив генерал Москальов.

"Українські війська в Курській області всього з початку операції просунулися на 35 кілометрів вглиб і зайняли 1150 квадратних кілометрів території РФ – 82 населені пункти", – доповів Сирський.

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Раніше Financial Times повідомило, що Україна та РФ починають переговори про обмін полоненими, взятими на Курщині.

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