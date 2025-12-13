ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
566
Час на прочитання
1 хв

На Київ насувається небезпека — деталі попередження синоптиків

Синоптики оголосили попередження про небезпечні метеоявища в Києві та області. На дорогах прогнозують ожеледицю.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Сніг

Сніг / © unsplash.com

У неділю, 14 грудня, у Києві та Київській області прогнозують ускладнення погодних умов. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

За прогнозом, протягом доби буде хмарно. У нічні години очікується невеликий сніг, а вдень — помірний мокрий сніг, місцями з налипанням. На автошляхах збережеться ожеледиця, що ускладнить рух транспорту.

Вітер — південний із переходом на північно-західний, швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря в області вночі коливатиметься в межах 1–6 градусів морозу, вдень — від 4 градусів морозу до 1 тепла. У столиці вночі прогнозують 3–5 градусів морозу, вдень температура триматиметься близько 0°.

Синоптики також оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. 14 грудня на дорогах очікується ожеледиця, а вдень можливе налипання мокрого снігу. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Погода може створити додаткові труднощі для енергетиків, будівельників і комунальних служб, а також помітно ускладнити пересування транспорту.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що в неділю, 14 грудня, на півночі, заході, у центральній частині України, місцями на Харківщині та Запоріжжі очікується мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Дата публікації
Кількість переглядів
566
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie