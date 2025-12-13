Сніг / © unsplash.com

У неділю, 14 грудня, у Києві та Київській області прогнозують ускладнення погодних умов. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

За прогнозом, протягом доби буде хмарно. У нічні години очікується невеликий сніг, а вдень — помірний мокрий сніг, місцями з налипанням. На автошляхах збережеться ожеледиця, що ускладнить рух транспорту.

Вітер — південний із переходом на північно-західний, швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря в області вночі коливатиметься в межах 1–6 градусів морозу, вдень — від 4 градусів морозу до 1 тепла. У столиці вночі прогнозують 3–5 градусів морозу, вдень температура триматиметься близько 0°.

Синоптики також оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. 14 грудня на дорогах очікується ожеледиця, а вдень можливе налипання мокрого снігу. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Погода може створити додаткові труднощі для енергетиків, будівельників і комунальних служб, а також помітно ускладнити пересування транспорту.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що в неділю, 14 грудня, на півночі, заході, у центральній частині України, місцями на Харківщині та Запоріжжі очікується мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.