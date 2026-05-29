На Київ суне небезпечна негода: синоптики звернулись з попередженням

За прогнозом синоптиків, до кінця дня очікуються сильні пориви вітру.

Погода зіпсується / © Associated Press

Синоптики попередили про погіршення погодних умов у Києві та області в п’ятницю, 29 травня. У найближчу годину з утриманням до кінця дня очікуються сильні пориви вітру.

Про це йдеться у повідомленні «Укргідрометцентру».

«У найближчу годину з утриманням до кінця дня 29 травня пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий», — уточнили синоптики.

Зазначимо, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Раніше синоптики повідомили про погоду у червні. За їхніми даними, у червні середня температура повітря в Україні перевищить багаторічну кліматичну норму щонайменше на півтора градуса.

