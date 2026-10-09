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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Київ суне небезпека: синоптики забили на сполох — коли очікувати

До кінця доби 9 жовтня у столичному регіоні очікуються пориви вітру від 15 до 20 м/с. Це показник І рівень небезпечності, жовтого.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Погода зіпсується

Погода зіпсується / © pexels.com

У Києві та Київській області на п’ятницю, 9 жовтня 2026 року, оголошено I рівень небезпечності (жовтий) через пориви вітру.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

«У найближчу годину з утриманням до кінця доби очікуються пориви вітру15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий», — йдеться у повідомленні.

Синоптики зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Погода у Києві та області 9 жовтня — що відомо

У п’ятницю Київ накриє атмосферний фронт, який принесе опади та пориви вітру до 18 м/с. Як прогнозує синоптикиня Наталка Діденко, температура повітря знизиться до +16…+17 градусів тепла, пройде дощ. За даними синоптикині, також очікується сильний вітер південно-західного напрямку.

На Київщині 9 жовтня очікується хмарна погода із проясненнями. Якщо ніч пройде без опадів, то вдень ймовірні короткочасні дощі. Вітер дутиме південно-західний та зі швидкістю 7-12 м/с, по області вдень місцями пориви до 15-18 м/с.

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