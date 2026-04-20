На Київ суне подвійний удар стихії: окрім похолодання, синоптики попередили про небезпечну погоду

На Київщині та в столиці 20 квітня очікується суттєве погіршення погодних умов, що супроводжуватиметься небезпечними метеорологічними явищами. Протягом дня переважатиме хмарна погода з проясненнями: якщо ніч мине без опадів, то вдень місцями пройде невеликий дощ при північному вітрі зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря в регіоні вночі становитиме від +1 до +6 градусів тепла, проте на поверхні ґрунту очікуються заморозки до –3, через що оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності. У Києві нічна температура коливатиметься в межах від +4 до +6 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +10 градусів тепла.

Водночас синоптики попереджають про сильні заморозки, що становлять серйозну загрозу для ранньоквітучих плодових дерев. Протягом 21 та 22 квітня по всій території Київщини в повітрі прогнозується зниження температури до –3 градусів нижче нуля, що відповідає другому (помаранчевому) рівню небезпечності.

У столиці в ці дні очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -3 градусів.

Попередження про заморозки на Київщині 21-22 квітня / © Укргідрометцентр

За даними погодного порталу Sinoptik, хмарна погода протримається у Києві увесь день. Істотних опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься від +5 градусів тепла вночі до +9 градусів тепла вдень.

