На Київ суне подвійний удар стихії: окрім похолодання, синоптики попередили про небезпечну погоду
Столиця та Київська область опинилися під впливом холодного фронту, що спричинить падіння температури до позначок нижче нуля.
На Київщині та в столиці 20 квітня очікується суттєве погіршення погодних умов, що супроводжуватиметься небезпечними метеорологічними явищами. Протягом дня переважатиме хмарна погода з проясненнями: якщо ніч мине без опадів, то вдень місцями пройде невеликий дощ при північному вітрі зі швидкістю 5–10 м/с.
Температура повітря в регіоні вночі становитиме від +1 до +6 градусів тепла, проте на поверхні ґрунту очікуються заморозки до –3, через що оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності. У Києві нічна температура коливатиметься в межах від +4 до +6 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +10 градусів тепла.
Водночас синоптики попереджають про сильні заморозки, що становлять серйозну загрозу для ранньоквітучих плодових дерев. Протягом 21 та 22 квітня по всій території Київщини в повітрі прогнозується зниження температури до –3 градусів нижче нуля, що відповідає другому (помаранчевому) рівню небезпечності.
У столиці в ці дні очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -3 градусів.
За даними погодного порталу Sinoptik, хмарна погода протримається у Києві увесь день. Істотних опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься від +5 градусів тепла вночі до +9 градусів тепла вдень.
Раніше синоптки розповіли, якою буде погода в Україні 20 квітня.
