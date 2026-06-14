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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
264
Час на прочитання
1 хв

На Київ та область суне грозовий фронт — коли вдарить негода

У ДСНС попередили про різку зміну погоди через активні атмосферні фронти.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Погода зіпсується

Погода зіпсується / © pexels.com

У Києві та області найближчим часом очікуються грози з короткочасними дощами, місцями сильними зливами, градом та шквалистими поривами вітру до 15-20 м/с.

Про це повідомили в ДСНС.

«Оголошено І рівень небезпечності — жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, метеоролог Ігор Кібальчич попереджав, що до 14 червня в Україні погоду визначатимуть атмосферні фронти та нестабільні повітряні маси. Через це в більшості регіонів удень очікуються короткочасні зливи з грозами, а подекуди можливі сильні пориви вітру та град. Водночас на тлі високої температури повітря і дефіциту дощів у багатьох областях суттєво підвищиться ризик виникнення пожеж.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
264
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