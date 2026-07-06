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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
606
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На Київщині через безпекові обмеження змінили рух низки поїздів: які рейси затримуються

Через запроваджені на Київщині безпекові обмеження на окремих ділянках залізниці низка пасажирських поїздів курсує резервними маршрутами із затримками, також ускладнений рух приміських електричок у фастівському напрямку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Укрзалізниця

Укрзалізниця / © "Укрзалізниця"

На Київщині через запроваджені ДСНС безпекові обмеження після російської атаки на Київ на окремих ділянках залізниці змінено рух кількох пасажирських поїздів. Для них організували об'їзні маршрути, а пасажирів попередили про можливі затримки.

Про це повідомила "Укрзалізниця".

За інформацією перевізника, обмеження руху запровадили на окремих ділянках залізниці на Київщині з міркувань безпеки. Через це "Укрзалізниця" задіяла резервні об'їзні маршрути.

Зміни стосуються таких поїздів:

  • №93 Харків — Холм;

  • №134 Кам'янець-Подільський — Київ;

  • №94 Холм — Харків;

  • №43 Дніпро — Івано-Франківськ;

  • №104 Львів — Лозова.

В "Укрзалізниці" наголосили, що всі ключові зупинки для цих поїздів буде збережено, однак пасажирам варто бути готовими до затримок у русі.

Крім того, через обмеження ускладнено приміське сполучення у фастівському напрямку. Спільно з Київською обласною військовою адміністрацією організовано автобусні перевезення для "човникового" сполучення між Бояркою та Києвом.

В "Укрзалізниці" зазначили, що інформацію про затримки пасажирських і приміських поїздів оновлюють на офіційних ресурсах компанії.

Російські війська протягом приблизно 10 хвилин могли атакувати Київ і передмістя близько 15 балістичними ракетами різних типів, повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.

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Дата публікації
Кількість переглядів
606
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