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На Київщині через безпекові обмеження змінили рух низки поїздів: які рейси затримуються
Через запроваджені на Київщині безпекові обмеження на окремих ділянках залізниці низка пасажирських поїздів курсує резервними маршрутами із затримками, також ускладнений рух приміських електричок у фастівському напрямку.
На Київщині через запроваджені ДСНС безпекові обмеження після російської атаки на Київ на окремих ділянках залізниці змінено рух кількох пасажирських поїздів. Для них організували об'їзні маршрути, а пасажирів попередили про можливі затримки.
Про це повідомила "Укрзалізниця".
За інформацією перевізника, обмеження руху запровадили на окремих ділянках залізниці на Київщині з міркувань безпеки. Через це "Укрзалізниця" задіяла резервні об'їзні маршрути.
Зміни стосуються таких поїздів:
№93 Харків — Холм;
№134 Кам'янець-Подільський — Київ;
№94 Холм — Харків;
№43 Дніпро — Івано-Франківськ;
№104 Львів — Лозова.
В "Укрзалізниці" наголосили, що всі ключові зупинки для цих поїздів буде збережено, однак пасажирам варто бути готовими до затримок у русі.
Крім того, через обмеження ускладнено приміське сполучення у фастівському напрямку. Спільно з Київською обласною військовою адміністрацією організовано автобусні перевезення для "човникового" сполучення між Бояркою та Києвом.
В "Укрзалізниці" зазначили, що інформацію про затримки пасажирських і приміських поїздів оновлюють на офіційних ресурсах компанії.
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