На Київщині чоловік понад рік ґвалтував власну дитину: чим все закінчилось

В’язниця

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На Київщині засудили 41-річного чоловіка, який понад рік ґвалтував свою доньку.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Київщини та обласній прокуратурі.

Про інцидент стало відомо у червні 2023 року. Тоді правоохоронці отримали повідомлення від представників у справах дітей про те, що у Броварському районі батько чинить насильство щодо своєї доньки.

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Сім’я дівчинки стояла на обліку як така, що перебуває у складних життєвих обставинах, і раніше привертала увагу ювенальних служб.

У ході розслідування стало відомо, що місцевий мешканець Київщини протягом 2021-2022 років неодноразово ґвалтував свою 13-річну доньку.

Проте дитина не відразу зізналася в тому, що з нею робив батько. Постраждалій надавали психологічну допомогу та разом з іншими дітьми вилучили з родини. Згодом факт зґвалтування підлітки підтвердила судово-медична експертиза.

Нагадаємо, у селищі міського типу Солоне на Дніпропетровщині зафіксовано випадок жорстокого знущання з неповнолітнього хлопця. Відео інциденту, на якому група підлітків б’є і принижує хлопця, набуло широкого розголосу у соціальних мережах та викликало хвилю обурення в суспільстві.

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