Укрaїнa
426
1 хв

На Київщині чоловік задушив знайому за 400 гривень і біжутерію (фото)

Зловмисник прийшов до квартири знайомої, вимагав гроші та коштовності, а коли жінка відмовила, задушив її.

Наталія Магдик
Затриманий підозрюваний

Затриманий підозрюваний / © Поліція Київської області

На Київщині у місті Біла Церква 34-річний місцевий житель задушив жінку за ради 400 гривень та заволодів її айном й ювелірними виробами.

Про це повідомили у пресслужбі поліціїї Київщини у Telegram.

За даними слідства, чоловік прийшов до квартири, де проживала потерпіла, аби вимагати гроші та коштовності. Жінка повідомила, що готівки не має, а золоті вироби знаходяться у спальні. Коли вона намагалася перешкодити йому забрати ювелірну біжутерію, зловмисник задушив її шнурком.

Після цього кривдник заволодів майном потерпілої: 400 гривень, мобільним телефоном та ювелірними виробами, і зник з місця події.

Завдяки оперативним діям поліції Білоцерківського районного управління зловмисника затримали у процесуальному порядку. Він раніше мав проблеми із законом за майнові злочини.

/ © Національна поліція Київської області

© Національна поліція Київської області

/ © Національна поліція Київської області

© Національна поліція Київської області

Спеціалісти-криміналісти зафіксували сліди злочину на місці події. Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у місті Кемпно Великопольського воєводства українець задушив 14-річну дівчинку з Рівненщини.

Окрім того повідомлялось, що в Одесі чоловік із кримінальним минулим через ревнощі побив і задушив свою дружину. Під час затримання він намагався втекти через вікно п’ятого поверху.

426
