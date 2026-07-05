На Київщині гучна компанія налякала людей нічними феєрверками: за них взялася поліція

Феєрверк / © pixabay.com

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В Обухові на Київщині компанія вирішила запустити феєрверк посеред ночі. Поліцейські проводять перевірку та встановлюють всі обставини події.

Про це інформує поліція області.

За інформацією правоохоронців, 4 липня близько 23:53 до них надійшло повідомлення від жінки. Вона поскаржилася на компанію, яка під час святкування поводилася гучно, голосно слухала музику та запускала феєрверк.

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Поліцейські прибули на виклик, зареєстрували інформацію до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Наразі поліцейські проводять перевірку, встановлюють всі обставини події та причетних осіб.

Зауважимо, що в Україні діє постійна заборона на продаж, використання та передачу більшості піротехнічних засобів: феєрверків, салютів і різних видів петард. Закон регулює використання піротехніки, щоб уникнути психологічних травм у цивільних та військових від гучних звуків.

Нагадаємо, у Києві підліток запустив нічний феєрверк. Поліція столиці розпочала кримінальне провадження через запуск піротехніки

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