На Київщині чоловік вбив собаку сусіда: як його покарають (фото)

У селі Ровжі Київської області поліція повідомила про підозру 59-річному місцевому жителю, який застрелив собаку сусіда з мисливської зброї. За жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі, йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Інцидент стався наприкінці березня 2025 року. За попередніми даними, між чоловіком та його сусідом виник конфлікт через собаку породи алабай, який утримувалась на подвір’ї сусіда.

У день трагедії пес випадково вибіг за межі території, що не сподобалося зловмиснику. Він узяв свій мисливський самозарядний карабін, повернувся до собаки та зробив два прицільні постріли. Від вогнепальних поранень тварина загинула на місці.

Поліція оперативно виїхала на місце події, задокументувала правопорушення, вилучила речові докази та призначила експертизи. Слідчі під процесуальним керівництвом Вишгородської окружної прокуратури офіційно повідомили чоловіку про підозру за статтею 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами.

