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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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85
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1 хв

На Київщині лунатимуть вибухи: у КОВА назвали у чому причина

У Київській області будуть проводитись вибухові роботи.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Вибухи

Вибухи

У Вишгородському районі Київської області у неділю, 13 квітня, будуть проводитись вибухові роботи, може бути гучно.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація у соцмережах.

«Звертаємося до жителів області — зберігайте спокій, будьте обачними та довіряйте інформації лише з офіційних джерел!», — йдеться у повідомленні.

/ © Київська обласна держадміністрація

© Київська обласна держадміністрація

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Сумах після повідомлення про повітряну тривогу пролунали вибухи.

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