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На Київщині лунатимуть вибухи: у КОВА назвали у чому причина
У Київській області будуть проводитись вибухові роботи.
У Вишгородському районі Київської області у неділю, 13 квітня, будуть проводитись вибухові роботи, може бути гучно.
Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація у соцмережах.
«Звертаємося до жителів області — зберігайте спокій, будьте обачними та довіряйте інформації лише з офіційних джерел!», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Сумах після повідомлення про повітряну тривогу пролунали вибухи.