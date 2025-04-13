На Київщині лунатимуть вибухи: у КОВА назвали у чому причина

Вибухи

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У Вишгородському районі Київської області у неділю, 13 квітня, будуть проводитись вибухові роботи, може бути гучно.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація у соцмережах.

«Звертаємося до жителів області — зберігайте спокій, будьте обачними та довіряйте інформації лише з офіційних джерел!», — йдеться у повідомленні.

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© Київська обласна держадміністрація

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Сумах після повідомлення про повітряну тривогу пролунали вибухи.