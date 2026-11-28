На Київщині діють аварійні відключення / © Associated Press

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На Київщині діють аварійні відключення електроенергії через наслідки ворожих обстрілів та перевантаження обладнання.

Про це повідомили в «Укренерго».

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«Повернення до графіків погодинних відключень відбудеться, щойно дозволить ситуація в енергосистемі. Ремонтні бригади вже розпочали відновлювальні роботи», — йдеться у повідомленні.

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Раніше стало відомо, що на Дніпропетровщині запровадили індивідуальні графіки відключень світла. Тепер час відключень визначатимуть окремо для кожного будинку — навіть у сусідніх будівлях він може відрізнятися.

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