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- Укрaїнa
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На Київщині нові відключення світла: графіки не діють
Ремонтні бригади вже розпочали відновлювальні роботи.
На Київщині діють аварійні відключення електроенергії через наслідки ворожих обстрілів та перевантаження обладнання.
Про це повідомили в «Укренерго».
«Повернення до графіків погодинних відключень відбудеться, щойно дозволить ситуація в енергосистемі. Ремонтні бригади вже розпочали відновлювальні роботи», — йдеться у повідомленні.
Раніше стало відомо, що на Дніпропетровщині запровадили індивідуальні графіки відключень світла. Тепер час відключень визначатимуть окремо для кожного будинку — навіть у сусідніх будівлях він може відрізнятися.
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