Укрaїнa
80
1 хв

На Київщині пара зайнялась інтимом на очах шокованих перехожих

Віра Хмельницька
На Київщині пара зайнялась інтимом на вулиці / © pixabay.com

У селі Велика Димерка, що на Київщині, пара зайнялась інтимом неподалік від залізничної станції.

Про це йдеться у постанові Броварського міськрайонного суду Київської області.

Кохання на 500 метрів від перону

Подія сталася ще 5 серпня 2025 року. Пара обрала місце на вулиці Вокзальній — напроти місцевого озера, що всього в п’ятистах метрах від залізничної станції «Велика Димерка».

За матеріалами справи, чоловік «свідомо та публічно» вступив у статевий зв’язок із жінкою. Дії відбувалися на очах у громадян, що викликало хвилю обурення та було розцінено поліцією як дрібне хуліганство.

Постанова суду

Поліція склала протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Проте, коли справа нарешті дійшла до суду в січні 2026 року, з’ясувалося, що притягнути чоловіка до відповідальності вже неможливо.

Чому суд закрив справу:

  • Згідно із законодавством (ст. 38 КУпАП), адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше ніж через три місяці з дня вчинення порушення.

  • Оскільки подія сталася в серпні, а розгляд відбувся лише в січні, встановлені терміни давно минули.

Суддя Броварського міськрайонного суду Василенко Т. К. постановив закрити провадження. Таким чином, порушник уникнув не лише штрафу чи громадських робіт, а й будь-якої офіційної відповідальності за свою відверту поведінку в громадському місці.

80
