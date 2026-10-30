На Київщині пенсіонерка віддала шахраям понад 13 мільйонів гривень

Жінка стала жертвою шахраїв

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У Київській області 71-річна жінка віддала понад 13,3 млн гривень аферистам, які переконали її, що вона фігурує у справі про співпрацю з Росією.

Про це повідомила поліція Київщини.

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За даними правоохоронців, жінці неодноразово телефонували у Viber невідомі, які видавали себе за представників спецслужби. Вони переконували, що її заощадження потрібно передати спеціальному «кур’єру» для перевірки.

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Згодом із пенсіонеркою зустрівся 20-річний житель Миколаївщини та забрав гроші. Правоохоронці затримали його.

Слідчі повідомили зловмисникові про підозру в пособництві у шахрайстві в особливо великих розмірах. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці встановлюють інших можливих учасників шахрайської схеми.

Нагадаємо, у Києві 32-річний чоловік видавав себе за військового та під приводом «перевірки стосунків» виманював у жінок золоті прикраси, завдавши збитків на понад 190 тисяч гривень.

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