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На Київщині п’яна водійка розтрощила кладовище: подробиці інциденту
Наразі офіційного підтвердження від поліції чи місцевої влади немає, але інцидент активно обговорюють мешканці громади.
У Броварському районі Київської області на цвинтарі у селі Княжичі місцеві жителі виявили пошкоджені могили та зламаний паркан.
За інформацією видання «Громадський Ревізор. Бровари», до інциденту причетний легковий автомобіль, який вночі в’їхав на кладовище.
Очевидці повідомляють, що за кермом була молода жінка з явними ознаками алкогольного сп’яніння.
Інцидент стався вночі під час комендантської години.
Родичі загиблих, могили яких були зруйновані, мають намір звертатися до правоохоронців для притягнення винної особи до відповідальності.
Нагадаємо, на Одещині надгробки на цвинтарі розмалювали губною помадою.