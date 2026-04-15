Атака РФ на Київщині 15 квітня 2026 року / © ДСНС України

Реклама

У Білоцерківському районі Київської області внаслідок російської атаки сталося влучання у виробничо-складську будівлю, що спричинило масштабну пожежу. За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники повідомили, що російський снаряд поцілив у приміщення підприємства, після чого вогонь охопив площу 800 кв. м. На місці інциденту працюють рятувальні підрозділи.

Реклама

«У Білоцерківському районі внаслідок ворожого влучання у виробничо-складську будівлю підприємства виникла пожежа… Наразі триває ліквідація», — зазначили у відомстві.

Пожежники продовжують роботу над локалізацією та повним гасінням вогню. Інформація щодо руйнувань та обсягів збитків на підприємстві уточнюється. Представники екстрених служб підтвердили, що під час інциденту люди не постраждали.

Масована атака РФ 15 квітня — що відомо

Нагадаємо, російські війська провели масштабну повітряну атаку на Україну, застосовуючи ракети морського й повітряного базування, а також ударні безпілотники. Ввечері 15 квітня зафіксували пуски ракет типу «Калібр» з акваторії Чорного моря та Х-101/555 — з бортів стратегічної авіації Ту-95МС.

Також російська терористична армія завдала удару безпілотником по дев’ятиповерховому житловому будинку в Одесі.

Реклама

Окрім цього, у Дніпрі внаслідок російської атаки сталося займання на території одного з навчальних закладів. Постраждали діти та жінка.

Наразі відомо, що росіяни застосували 382 засоби повітряного нападу. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити або подавити засобами РЕБ 369 ворожих цілей, серед яких крилаті ракети та ударні дрони різних типів.