На Київщині поліція жорстко затримала ветерана з протезом: що сталося (відео)

Затримання ветерана під час протесту на Київщині / © скриншот з відео

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Біля села Мархалівка на Київщині під час протесту проти вирубки лісу для облаштування Національного військового кладовища поліція затримала ветерана війни Сергія «Латиша» Янюка.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал «Підтримай Мархалівку».

На опублікованих кадрах видно, як четверо правоохоронців силою затримують ветерана, у якого протез замість ноги.

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«Чоловік втратив ногу, захищаючи Ірпінь. І тепер його тягнуть, як злочинця, бо вимагав виконати рішення суду і зупинити знищення Мархалівського цінного лісу», — йдеться в коментарі до відео.

Дата публікації 18:31, 11.07.25 Кількість переглядів 20 На Київщині поліція затримала безногого ветерана під час протесту

Причиною протесту, як пояснюють активісти, було поновлення вирубки на природоохоронній території Мархалівського лісу, які розпочалися попри заборону суду.

15 березня 2024 року Кабінет міністрів України офіційно визначив місце розташування для Національного військового меморіального кладовища в частині лісу на північ від села Мархалівка в Гатненській громаді.

Однак Києво-Святошинський районний суд Київської області за позовом ГО «Мархалівка. Підтримка» заборонив вирубати ліс, що належить до природоохоронної території Смарагдової мережі, без спеціального дозволу.

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У поліції Київської області наразі не коментували інцидент із затримання військового ветерана під час протесту.

Нагадаємо, раніше активісти та екологи були проти розташування меморіалу на Лисій горі у Києві. Після цього Кабмін змінив місце облаштування Національного військового меморіального кладовища.