На Київщині пошкоджена залізниця: які поїзди затримуються
Під час відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення курсуватимуть в обʼїзд ушкодженої ділянки.
«Укрзалізниця» повідомила про затримки та зміну маршрутів низки пасажирських поїздів через пошкодження інфраструктури поблизу Києва.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
«ДСНС, залізничники та інші служби роблять усе можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки надзвичайної події на Київщині та повернути штатні маршрути пасажирським поїздам», — йдеться у повідомленні.
Протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, доки вони слідують обʼїзними маршрутами.
Змінені маршрути:
Через Коростень курсують поїзди:
№1/123 Харків — Ворохта, Івано-Франківськ
№73 Харків — Перемишль
№79 Дніпро — Львів
№119 Дніпро — Холм
№243/63/111 Київ, Харків, Ізюм — Львів
№24 Холм — Київ
№92 Львів — Київ
№52 Перемишль — Київ
№9/159 Київ — Будапешт, Трускавець
№750 Ужгород — Київ
Через Трипілля-Дністровське — Миронівку:
№22/104 Львів — Харків, Краматорськ
№130/126/90 Мукачево, Перемишль — Полтава, Кременчук, Київ
№106 Одеса — Київ
№260/258 Чоп, Ясіня — Кременчук, Кропивницький
№82/81 Ужгород — Київ
№14 Солотвино — Київ
№716 Перемишль — Київ
№76 Кривий Ріг — Київ
№140 Кам’янець-Подільський — Київ
№139 Київ — Кам’янець-Подільський
№143/141 Суми, Чернігів — Рахів
№21/103 Харків, Краматорськ — Львів
№113 Харків — Львів
№755 Київ — Луцьк
№753 Кривий Ріг — Київ
№265 Київ — Одеса
№117 Київ — Жмеринка
№715 Київ — Перемишль
Нагадаємо, у звʼязку з надзвичайною подією сталося пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі Київщини. Офіційних повідомлень про причину надзвичайної ситуації, як і раніше, немає.