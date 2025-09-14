ТСН у соціальних мережах

На Київщині пошкоджена залізниця: які поїзди затримуються

Під час відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення курсуватимуть в обʼїзд ушкодженої ділянки.

На Київщині внаслідок надзвичайної події пошкоджено залізницю

На Київщині внаслідок надзвичайної події пошкоджено залізницю / © Укрзалізниця

«Укрзалізниця» повідомила про затримки та зміну маршрутів низки пасажирських поїздів через пошкодження інфраструктури поблизу Києва.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

«ДСНС, залізничники та інші служби роблять усе можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки надзвичайної події на Київщині та повернути штатні маршрути пасажирським поїздам», — йдеться у повідомленні.

Протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, доки вони слідують обʼїзними маршрутами.

Змінені маршрути:

Через Коростень курсують поїзди:

  • №1/123 Харків — Ворохта, Івано-Франківськ

  • №73 Харків — Перемишль

  • №79 Дніпро — Львів

  • №119 Дніпро — Холм

  • №243/63/111 Київ, Харків, Ізюм — Львів

  • №24 Холм — Київ

  • №92 Львів — Київ

  • №52 Перемишль — Київ

  • №9/159 Київ — Будапешт, Трускавець

  • №750 Ужгород — Київ

Через Трипілля-Дністровське — Миронівку:

  • №22/104 Львів — Харків, Краматорськ

  • №130/126/90 Мукачево, Перемишль — Полтава, Кременчук, Київ

  • №106 Одеса — Київ

  • №260/258 Чоп, Ясіня — Кременчук, Кропивницький

  • №82/81 Ужгород — Київ

  • №14 Солотвино — Київ

  • №716 Перемишль — Київ

  • №76 Кривий Ріг — Київ

  • №140 Кам’янець-Подільський — Київ

  • №139 Київ — Кам’янець-Подільський

  • №143/141 Суми, Чернігів — Рахів

  • №21/103 Харків, Краматорськ — Львів

  • №113 Харків — Львів

  • №755 Київ — Луцьк

  • №753 Кривий Ріг — Київ

  • №265 Київ — Одеса

  • №117 Київ — Жмеринка

  • №715 Київ — Перемишль

Нагадаємо, у звʼязку з надзвичайною подією сталося пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі Київщини. Офіційних повідомлень про причину надзвичайної ситуації, як і раніше, немає.

