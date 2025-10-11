На Київщині відновлено електропостачання / © Associated Press

На Київщині повністю відновлено електропостачання після масованої атаки.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

«Без світла було 110 тисяч абонентів, але завдяки злагодженій роботі енергетиків, рятувальників і комунальників усі споживачі області вже заживлені», — йдеться у повідомленні.

Калашник заявив, що всі об’єкти критичної інфраструктури працюють у штатному режимі.

«Варто зазначити, що відразу після атаки вони, а також підприємства, важливі для населення, були оперативно переведені на альтернативні джерела — без паніки, без збоїв, злагоджено й професійно», — йдеться у повідомленні.

Також він наголосив на важливості економного споживання електроенергії.

«Навіть коли світло повернулося у всі домівки та установи, важливо користуватися ним розумно, не включати одразу всі прилади, відключати ті, що не використовуються, щоб уникнути перевантажень — це допомагає енергетикам підтримувати стабільність і забезпечує безперебійне електропостачання для всіх», — заявив Калашник.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни підступно та свідомо чекали на погіршення погодних умов, щоб Україні було складніше відбивати повітряний напад.

Ми раніше інформували, що масована атака росіян на енергетику 10 жовтня залишила кілька областей України без світла.