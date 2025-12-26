На Київщині позашляховик влетів у вантажівку: загинула дитина

© Поліція Київської області

У Київській області позашляховик влетів у вантажівку. Загинув 8-річний хлопчик. Крім нього, у салоні перебувало ще двоє дітей. Їх шпиталізували до лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.

Аварія сталася 25 грудня на автодорозі Київ-Овруч в напрямку селища Іванків у Вишгородському районі.

За даними правоохоронців, що 40-річна водійка Jeep Cherokee на заокругленні проїзної частини дороги допустила виїзд на зустрічну смугу. Там авто зіткнулося із вантажівкою, яка їхала назустріч.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель дитини. Досудове розслідування триває.