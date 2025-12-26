ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
141
Час на прочитання
1 хв

На Київщині позашляховик влетів у вантажівку: загинула дитина

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
На Київщині позашляховик влетів у вантажівку: загинула дитина

© Поліція Київської області

У Київській області позашляховик влетів у вантажівку. Загинув 8-річний хлопчик. Крім нього, у салоні перебувало ще двоє дітей. Їх шпиталізували до лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.

Аварія сталася 25 грудня на автодорозі Київ-Овруч в напрямку селища Іванків у Вишгородському районі.

За даними правоохоронців, що 40-річна водійка Jeep Cherokee на заокругленні проїзної частини дороги допустила виїзд на зустрічну смугу. Там авто зіткнулося із вантажівкою, яка їхала назустріч.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель дитини. Досудове розслідування триває.

Дата публікації
Кількість переглядів
141
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie