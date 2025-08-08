Робота ППО / © ТСН.ua

У Київській області в ніч проти 8 серпня спрацювали сили протиповітряної оборони під час атаки ворожих БпЛА.

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

«У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях», — йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомляють, що ворожи БпЛА атакують Гостомель та Бучу, що у передмісті столиці.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 8 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що у Харкові в ніч проти 8 серпня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.