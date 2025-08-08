- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 196
- Час на прочитання
- 1 хв
На Київщині працюють сили ППО — КОВА
У ніч проти 8 серпня Київщина опинилася під атакою дронів.
У Київській області в ніч проти 8 серпня спрацювали сили протиповітряної оборони під час атаки ворожих БпЛА.
Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.
«У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях», — йдеться у повідомленні.
Моніторингові канали повідомляють, що ворожи БпЛА атакують Гостомель та Бучу, що у передмісті столиці.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 8 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що у Харкові в ніч проти 8 серпня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.