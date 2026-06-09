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Вимагав у матері бійця гроші за переведення до тилу: працівник ТЦК отримав підозру
У Білій Церкві правоохоронці викрили військовослужбовця ТЦК, який вимагав 5 тисяч доларів за переведення солдата до тилової частини. Після отримання частини грошей його затримали.
Військовослужбовець ТЦК отримав підозру за вимагання хабаря від жінки за переведення її сина до тилової частини. Випадок трапився на Київщині, у Білій Церкві.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Київській області.
Працівник ТЦК отримав підозру за вимагання хабаря
Правоохоронці викрили працівника Білоцерківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на вимаганні хабаря у жінки. Жінці запропонували, аби її сина перевели до тилової частини.
Військовослужбовець ТЦК вимагав у неї 5 тисяч доларів. Фігурант справи пообіцяв жінці перевести сина до тилового підрозділу після того, як отримає гроші.
За скоєне військовослужбовцю ТЦК загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Оперативний супровід справи здійснює СБУ.
«32-річний зловмисник переконував матір солдата, що у разі ненадання винагороди у п’ять тисяч доларів її сина переведуть до штурмового підрозділу», — пишуть у поліції.
Натомість він запропонував їй дати хабаря, аби цього не сталося, і її син опинився у тиловому підрозділі. Після отримання авансу в розмірі 1000 доларів правоохоронці затримали зловмисника.
Його помістили до слідчого ізолятора. Військовослужбовцю повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди за обіцянку вплинути на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють, чи причетні до цієї справи й інші посадовці ТЦК.
Інциденти з ТЦК: у чому головна проблема
Нагадаємо, що в українському суспільстві є чимало нарікань на порушення прав під час мобілізації. Офіцерка Національної гвардії України Маргарита Омеляненко наголосила, що ця проблема вже перезріла і потребує якнайшвидшого розв’язання, адже поточна ситуація роз’єднує українців замість того, щоб об’єднувати.
За словами військової, труднощі з ТЦК та мобілізацією передусім пов’язані з невідомістю: люди часто не розуміють, куди й навіщо вони йдуть, а базову загальновійськову підготовку (БЗВП) сприймають як відірвану від реальних умов бою.
Вирішити це можна через зміну взаємного ставлення ТЦК та громадян одне до одного. Офіцерка додала, що хоча її й обурюють випадки жорстких затримань людей представниками ТЦК, ставлення самих українців до мобілізації також має бути іншим. Кожен громадянин повинен усвідомлювати свій обов’язок захищати власну державу.