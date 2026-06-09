Вимагав у матері бійця гроші за переведення до тилу: працівник ТЦК отримав підозру

Працівник ТЦК вимагав хабар у жінки / © Національна поліція України

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Військовослужбовець ТЦК отримав підозру за вимагання хабаря від жінки за переведення її сина до тилової частини. Випадок трапився на Київщині, у Білій Церкві.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Київській області.

Працівник ТЦК отримав підозру за вимагання хабаря

Правоохоронці викрили працівника Білоцерківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на вимаганні хабаря у жінки. Жінці запропонували, аби її сина перевели до тилової частини.

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Військовослужбовець ТЦК вимагав у неї 5 тисяч доларів. Фігурант справи пообіцяв жінці перевести сина до тилового підрозділу після того, як отримає гроші.

За скоєне військовослужбовцю ТЦК загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Оперативний супровід справи здійснює СБУ.

«32-річний зловмисник переконував матір солдата, що у разі ненадання винагороди у п’ять тисяч доларів її сина переведуть до штурмового підрозділу», — пишуть у поліції.

Натомість він запропонував їй дати хабаря, аби цього не сталося, і її син опинився у тиловому підрозділі. Після отримання авансу в розмірі 1000 доларів правоохоронці затримали зловмисника.

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© Національна поліція України

© Національна поліція України

Його помістили до слідчого ізолятора. Військовослужбовцю повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди за обіцянку вплинути на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють, чи причетні до цієї справи й інші посадовці ТЦК.

Інциденти з ТЦК: у чому головна проблема

Нагадаємо, що в українському суспільстві є чимало нарікань на порушення прав під час мобілізації. Офіцерка Національної гвардії України Маргарита Омеляненко наголосила, що ця проблема вже перезріла і потребує якнайшвидшого розв’язання, адже поточна ситуація роз’єднує українців замість того, щоб об’єднувати.

За словами військової, труднощі з ТЦК та мобілізацією передусім пов’язані з невідомістю: люди часто не розуміють, куди й навіщо вони йдуть, а базову загальновійськову підготовку (БЗВП) сприймають як відірвану від реальних умов бою.

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Вирішити це можна через зміну взаємного ставлення ТЦК та громадян одне до одного. Офіцерка додала, що хоча її й обурюють випадки жорстких затримань людей представниками ТЦК, ставлення самих українців до мобілізації також має бути іншим. Кожен громадянин повинен усвідомлювати свій обов’язок захищати власну державу.

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