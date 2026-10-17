На Київщині прокурор збив людину і залишив помирати

Прокурора ОГП затримали за підозрою у смертельній ДТП / © Офіс Генерального прокурора

Реклама

Поблизу села Ставище на Київщині водій автомобіля Renault наїхав на пішохода та залишив місце дорожньо-транспортної пригоди. Від отриманих травм 36-річний чоловік загинув.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Реклама

«Тіло виявили вранці 16 жовтня неподалік автодороги М-05, біля зупинки громадського транспорту. Того ж дня до правоохоронних органів звернувся прокурор Офісу генерального прокурора та повідомив про свою причетність до ДТП. Він також вказав місце, де перебував автомобіль, на якому, за попередніми даними, було скоєно наїзд», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Прокурора затримано в порядку ст. 208 КПК України.

На момент події прокурор перебував у відпустці для догляду за дитиною та службових обов’язків не виконував. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Прикарпатті затримали митника, який збив хлопця і залишив його помирати на дорозі.

Новини партнерів