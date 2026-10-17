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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Київщині прокурор збив людину і залишив помирати

ДТП сталася ввечері 15 жовтня 2026 року. Під колеса автомобіля Renault потрапив 36-річний чоловік, який від отриманих травм помер.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Прокурора ОГП затримали за підозрою у смертельній ДТП

Прокурора ОГП затримали за підозрою у смертельній ДТП / © Офіс Генерального прокурора

Поблизу села Ставище на Київщині водій автомобіля Renault наїхав на пішохода та залишив місце дорожньо-транспортної пригоди. Від отриманих травм 36-річний чоловік загинув.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

«Тіло виявили вранці 16 жовтня неподалік автодороги М-05, біля зупинки громадського транспорту. Того ж дня до правоохоронних органів звернувся прокурор Офісу генерального прокурора та повідомив про свою причетність до ДТП. Він також вказав місце, де перебував автомобіль, на якому, за попередніми даними, було скоєно наїзд», — йдеться у повідомленні.

Прокурора затримано в порядку ст. 208 КПК України.

На момент події прокурор перебував у відпустці для догляду за дитиною та службових обов’язків не виконував. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Прикарпатті затримали митника, який збив хлопця і залишив його помирати на дорозі.

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