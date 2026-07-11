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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
626
Час на прочитання
1 хв

На Київщині сталася стрілянина просто в центрі міста, є поранений — перші подробиці

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
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Пістолет

Пістолет

У центрі Білої Церкви невідомий відкрив стрілянину з пневматичної зброї.

Про це пише поліція Київщини.

Інцидент стався ввечері 11 липня близько 19:38 на вулиці Ярослава Мудрого. До поліції звернувся неповнолітній, який повідомив, що невідома особа здійснила постріл із пневматичної зброї та травмувала хлопця.

Внаслідок пострілу тілесні ушкодження дістав 18-річний юнак. Його госпіталізували, наразі медики надають потерпілому необхідну допомогу.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, ювенальні та патрульні поліцейські.

Правоохоронці встановлюють особу, яка здійснила постріл, а також з’ясовують усі обставини інциденту.

Надзвичайні події України — останні новини

Нагадаємо, в Одесі померло 10-місячне немовля. Неповнолітні батьки залишили його самого вдома, а коли повернулися, воно вже було мертвим. Попередня причина смерті — удушення їжею.

Також, у Кіровоградській області група неповнолітніх знущалася з 10-річного хлопчика: роздягали, били, обливали сечею, змушували їсти козячі випорожнення та намагалися засунути виделку. Інцидент стався 4 липня. Бабуся дитини звернулася до поліції після того, як побачила відео. На батьків чотирьох підлітків склали адміністративні протоколи. Ювенальна поліція розслідує справу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
626
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