Пістолет

Реклама

У центрі Білої Церкви невідомий відкрив стрілянину з пневматичної зброї.

Про це пише поліція Київщини.

Інцидент стався ввечері 11 липня близько 19:38 на вулиці Ярослава Мудрого. До поліції звернувся неповнолітній, який повідомив, що невідома особа здійснила постріл із пневматичної зброї та травмувала хлопця.

Реклама

Внаслідок пострілу тілесні ушкодження дістав 18-річний юнак. Його госпіталізували, наразі медики надають потерпілому необхідну допомогу.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, ювенальні та патрульні поліцейські.

Правоохоронці встановлюють особу, яка здійснила постріл, а також з’ясовують усі обставини інциденту.

Надзвичайні події України — останні новини

Нагадаємо, в Одесі померло 10-місячне немовля. Неповнолітні батьки залишили його самого вдома, а коли повернулися, воно вже було мертвим. Попередня причина смерті — удушення їжею.

Реклама

Також, у Кіровоградській області група неповнолітніх знущалася з 10-річного хлопчика: роздягали, били, обливали сечею, змушували їсти козячі випорожнення та намагалися засунути виделку. Інцидент стався 4 липня. Бабуся дитини звернулася до поліції після того, як побачила відео. На батьків чотирьох підлітків склали адміністративні протоколи. Ювенальна поліція розслідує справу.

Новини партнерів