Під Києвом 58 людей зробили "рабами": як їх туди заманили (фото)

Затримання / © Поліція Києва

На Київщині правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке незаконно утримувало та примушувало до тяжкої фізичної праці 58 осіб, діючи під прикриттям псевдореабілітаційного центру для людей з алкогольною та наркотичною залежністю.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

За даними слідства, організатором протиправної діяльності був керівник громадської організації, який залучив до схеми свого співзасновника як «праву руку», трьох наглядачів-охоронців та ще дев’ятьох осіб.

Потерпілих піддавали систематичному психологічному тиску, фізичним побоям та силоміць вводили седативні препарати.Людей примушували до обробки земельних ділянок, будівельних робіт, заготівлі деревини та інших тяжких робіт, а за їхню примусову працю «організатори» отримували регулярні грошові виплати від замовників.

Правоохоронці провели серію санкціонованих обшуків. Обшуки проводилися у приміщенні псевдореабілітаційного центру, за місцями проживання та роботи фігурантів, а також у транспортних засобах.

Під час слідчих дій були вилучені документи, електронні носії інформації, печатки та реєстраційні документи фіктивних підприємств, транспортні засоби, мобільні телефони, незареєстрована вогнепальна зброя, гроші та сильнодіючі лікарські засоби.

У ході документування діяльності групи правоохоронці врятували 16 потенційних жертв торгівлі людьми, серед яких один неповнолітній. Постраждалим наразі надається необхідна допомога. Також вирішується питання надання їм офіційного статусу постраждалих від торгівлі людьми.

На підставі зібраних доказів трьом учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми) та ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування). Усі фігуранти затримані в процесуальному порядку. Санкція статей передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у прифронтових Донецькій та Дніпропетровській областях діяла злочинна група, яка під виглядом надання допомоги забирала у трудове рабство соціально незахищених громадян.