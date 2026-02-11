На Київщині у пожежі загинула мати з дітьми: моторошні деталі трагедії (фото)

Пожежа / © ДСНС

У Київській області в селі Матвіїха Володарської територіальної громади під час пожежі загинули мати та двоє її дітей.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про пожежу в Білоцерківському районі надійшло до Служби порятунку 11 лютого о 04:17. На місце події виїхав черговий караул 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Володарка.

Після прибуття рятувальники встановили, що житловий будинок був повністю охоплений вогнем. Під час ліквідації пожежі вони виявили тіла трьох загиблих — жінки 1981 року народження та двох дітей 2011 і 2009 років народження.

Пожежу вдалося ліквідувати о 05:43. Як повідомляється, зараз причини виникнення пожежі встановлюються.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Вінниччині у місті Козятин зафіксували серйозний збій у роботі газорозподільної мережі. Через різке підвищення тиску газу в системі в кількох житлових будинках виникли пожежі.