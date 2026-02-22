На Київщині унаслідок російської атаки пошкоджено церкву

Церква / © t.me/kyivoda

В ніч проти 22 лютого внаслідок російського обстрілу у Бориспільському районі Київської області постраждала місцева церква.

Про це цдеться у повідомленні Київсьої обласної військової адміністрації у Telegtam.

«Це ще один доказ того, що для російських терористів не існує нічого святого. Вони цілеспрямовано нищать житлові будинки, критичну інфраструктуру, школи, лікарні — і навіть храми. росія вкотре демонструє свою справжню сутність — держави-терориста, яка веде війну проти мирних людей, проти культури та духовних цінностей», — зазначив він.

