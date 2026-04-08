На Київщині усіх працівників ТЦК разом з керівництвом відправили на фронт

У Бучанському РТЦК та СП відбулася повна заміна особового складу після корупційного скандалу.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Військові ТЦК

Військові ТЦК / © Цензор.нет

У Бучанському РТЦК та СП усіх військовослужбовців, включно з керівництвом, відправили до бойових підрозділів. Причиною став корупційний скандал 2024 року.

Про це повідомив заступник начальника Бучанського РТЦК та СП Андрій Євтушенко під час засідання парламентської тимчасової слідчої комісії в середу, 8 квітня.

«Усі сто відсотків особового складу військовослужбовців були переміщені до бойових підрозділів», — сказав він, коментуючи корупційний скандал, пов’язаний із попереднім керівництвом ТЦК.

Він наголосив, що відбулася повна заміна особового складу, уточнивши, що без взводу охорони у штаті РТЦК та СП перебуває 44 військовослужбовці.

«Ми всі зайшли туди в один момент — новий керівник, нові заступники, нові начальники відділів. Я був призначений 9 вересня 2024 року», — зазначив Андрій Євтушенко.

На засіданні тимчасової слідчої комісії нагадали, що, за даними слідства, у Бучанському ТЦК була організовано схема ухилення від мобілізації, виготовлялися підроблені медичні документи, військовозобов’язаних незаконно визнавали непридатними, під час обшуків вилучено понад 1 млн доларів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що працівник Бучанського районного ТЦК Олег Коломієць задекларував значні грошові активи та коштовності, які суттєво перевищують його офіційні доходи.

