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На Київщині успішно пройшов випробування ловець "Шахедів"
Українські виробничі спроможності дозволяють масштабувати проєкт, але складнощі виникають з інтеграцією, навчанням та застосуванням.
Ловець «Шахедів» успішно пройшов випробування на Київщині. Тепер проєкт масштабують.
Про це заявив радник президента України Олександр Камишін, передає Telegram-канал «Ми-Україна».
«Ми попрацювали місяць над тим, щоб перевірити концепцію. У нас є хороші результати, і було прийнято рішення про масштабування цього проєкту на інші області», — сказав Камишін.
За його словами, українські виробничі спроможності дозволяють масштабувати проєкт, але складнощі виникають з інтеграцією, навчанням та застосуванням.
Раніше повідомлялося, що ворожі безпілотники несуть нову загрозу: російські війська почали застосовувати безпілотники, які розкидають вибухонебезпечні предмети. Загроза полягає в тому, що міни детонують не одразу, а через деякий час.