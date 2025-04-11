На Київщині успішно пройшов випробування ловець "Шахедів"

радник президента Олександр Камишін / © Getty Images

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Ловець «Шахедів» успішно пройшов випробування на Київщині. Тепер проєкт масштабують.

Про це заявив радник президента України Олександр Камишін, передає Telegram-канал «Ми-Україна».

«Ми попрацювали місяць над тим, щоб перевірити концепцію. У нас є хороші результати, і було прийнято рішення про масштабування цього проєкту на інші області», — сказав Камишін.

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За його словами, українські виробничі спроможності дозволяють масштабувати проєкт, але складнощі виникають з інтеграцією, навчанням та застосуванням.

Раніше повідомлялося, що ворожі безпілотники несуть нову загрозу: російські війська почали застосовувати безпілотники, які розкидають вибухонебезпечні предмети. Загроза полягає в тому, що міни детонують не одразу, а через деякий час.