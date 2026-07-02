На Київщині відкрили 16-й центр ментального здоров’я мережі "Повернення"

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Новий центр всеукраїнської мережі «Повернення», заснованої Віктором та Оленою Пінчуками, працюватиме на базі однієї з медичних установ Київщини. Щороку тут понад 350 військових, ветеранів і членів їхніх родин зможуть безоплатно отримувати професійну психологічну допомогу. Загалом центр забезпечуватиме понад 1500 консультацій на рік.

Фахівці центру «Повернення» працюють, зокрема, з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), тривожними розладами, депресією, адаптаційними й психосоматичними труднощами, а також іншими наслідками травматичного досвіду. Усі послуги в центрах «Повернення» є безоплатними для відвідувачів.

Проєкт «Повернення» демонструє успішне партнерство між приватним сектором і державою: благодійники створюють центри ментального здоров’я на базі державних медичних установ.

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«Психологічна реабілітація, ментальне здоров’я — мегаважливі. Потрібно, щоб наші герої та героїні це розуміли, знали й зверталися. Я задоволений тим, що сьогодні бачу: люди вже приходять, зокрема родинами, і працюють над відновленням. Сьогодні ми відкриваємо 16-й центр «Повернення», і їх буде набагато більше. Поступово вони працюватимуть по всій Україні, щоб кожен ветеран, кожна ветеранка та їхні рідні могли отримати якісну психологічну підтримку», — зазначив засновник проєкту «Повернення» Віктор Пінчук.

У центрі «Повернення» впроваджено мультидисциплінарний підхід: з відвідувачами працюють психіатри, психологи, психотерапевти, медичні сестри, а за потреби — кейс-менеджери, соціальні працівники та фахівці із супроводу ветеранів.

«Ми багато говоримо з нашими хлопцями й дівчатами про те, що вони не роботи. Головний мозок також втомлюється, а численні контузії можуть впливати на емоційну та когнітивну сфери. Тому звернення по допомогу — це не слабкість, а важливий крок до відновлення. До нас приходять і самі військові, і з підтримкою своїх дружин, і за порадою побратимів, коли хтось каже: „Слухай, мені допомогло — піди й ти“. І це дуже важливо, бо такий досвід підтримки допомагає людям наважитися звернутися», — зазначила Ірина Рожелюк, керівниця напряму психічного здоров’я.

Новий центр «Повернення» включає кабінети фахівців, кабінет групової терапії, ординаторську, маніпуляційну, кабінет старшої медичної сестри, рецепцію, зону очікування для відвідувачів, інклюзивні санвузли. Простір створено з урахуванням принципів безбар’єрності, інклюзивності й сучасних стандартів доступності. Усі рішення — від облаштування приміщень до підходів у комунікації — спрямовані на те, щоб кожен відвідувач почувався в безпеці та міг отримати допомогу з гідністю й довірою.

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На сьогодні центри мережі «Повернення» вже працюють у Вінниці, Дніпрі, Житомирі, Івано-Франківську, Києві, Кропивницькому, Луцьку, Одесі, Полтаві, Рівному, Тернополі, Ужгороді, Хмельницькому, Черкасах, Чернігові та на Київщині. Станом на липень 2026 року центри всеукраїнської мережі «Повернення» надають якісні й безоплатні послуги вже понад 25 тисячам військових, ветеранів і членам їхніх родин.

На першому етапі проєкту передбачено відкриття 25 центрів по всій Україні. Щороку в них понад 100 тисяч військових, ветеранів і членів їхніх родин зможуть отримувати професійну психологічну допомогу.

На Київщині відкрили 16-й центр ментального здоров’я мережі "Повернення" (9 фото)

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