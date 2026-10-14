На Київщині власника АЗС оштрафують на величезну суму: що він зробив

На Київщині власника АЗС оштрафують на 360 тисяч гривень / © Пресслужба ДПС

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У Київській області працівники Головного управління ДПС виявили газову автозаправну станцію, яка працювала без необхідних дозвільних документів. Власники заправки продавали скраплений газ без відповідної ліцензії.

Про це повідомили у Головному управлінні ДПС Києва.

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На Київщині податківці викрили нелегальну заправку: підприємця оштрафували на велику суму

Рейди провели фахівці обласного управління ДПС, які виявляють тіньові схеми, зупиняють нелегальний обіг пального та захищають бюджет від втрат. За торгівлю поза законом власникам заправки доведеться сплатити солідний штраф у розмірі 360 тисяч гривень.

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У відомстві наголошують, що будь-який роздрібний продаж палива — через колонки на заправці, продаж скрапленого газу в балонах для побуту чи навіть заправка суден у портах — за законом № 3817-IX суворо вимагає наявності офіційної ліцензії.

Податкова служба застерігає підприємців: за торгівлю пальним без дозвільних документів передбачена жорстка відповідальність — штраф у розмірі 45 мінімальних заробітних плат.

© Державна податкова служба

© Державна податкова служба

Штрафи: останні новини

Нагадаємо, систематичний психологічний або економічний тиск на працівників під час віддаленої роботи через корпоративні чати, пошту та онлайн-наради є мобінгом. Законодавство захищає працівників незалежно від формату роботи та форми власності підприємства.

На віддаленці цькування найчастіше проявляється через «цифровий бойкот» (ігнорування повідомлень), навмисну ізоляцію від нарад і чатів, надмірний контроль або повідомлення у позаробочий час. Крім того, до мобінгу належать безпідставне позбавлення премій, нерівна оплата праці, образи та обмеження кар’єрного зростання.

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Згідно зі статтею 173-5 КУпАП, перше порушення тягне за собою штраф для працівників від 850 до 1 700 грн або громадські роботи.

Повторне порушення протягом року або вчинення дій групою осіб загрожує штрафами до 3 400 грн для громадян та від 3 400 до 6 800 грн чи 40–60 годин робіт для керівників.

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