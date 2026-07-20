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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
532
Час на прочитання
1 хв

На Київщині водій влетів у людей на зупинці (фото)

Неповнолітній водій, який перебував у нетверезому стані, не впорався з керуванням, виїхав на зупинку та скоїв наїзд на трьох людей.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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На місці ДТП

На місці ДТП

У селі Шкарівка (Київська область) 17-річний водій влетів на зупинку. У цей момент там перебували люди.

Про це повідомили у поліції.

Правоохоронці попередньо встановили, що 17-річний водій автомобіля «ВАЗ», перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням, виїхав на зупинку транспортних засобів та скоїв наїзд на трьох людей.

«Унаслідок ДТП з тілесними ушкодженнями до лікарні доправлено 19-річного хлопця, 18-річну дівчину та 54-річного чоловіка з численними травмами», — йдеться у повідомленні.

На місці аварії

На місці аварії

Кермувальника легковика правоохоронці затримали. Слідство триває.

Нагадаємо, у Бродах сталася смертельна ДТП, яку влаштував нетверезий 24-річний водій. Внаслідок аварії троє неповнолітніх дівчат-пасажирок загинули на місці.

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Дата публікації
Кількість переглядів
532
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