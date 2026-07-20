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На Київщині водій влетів у людей на зупинці (фото)
Неповнолітній водій, який перебував у нетверезому стані, не впорався з керуванням, виїхав на зупинку та скоїв наїзд на трьох людей.
У селі Шкарівка (Київська область) 17-річний водій влетів на зупинку. У цей момент там перебували люди.
Про це повідомили у поліції.
Правоохоронці попередньо встановили, що 17-річний водій автомобіля «ВАЗ», перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням, виїхав на зупинку транспортних засобів та скоїв наїзд на трьох людей.
«Унаслідок ДТП з тілесними ушкодженнями до лікарні доправлено 19-річного хлопця, 18-річну дівчину та 54-річного чоловіка з численними травмами», — йдеться у повідомленні.
Кермувальника легковика правоохоронці затримали. Слідство триває.
Нагадаємо, у Бродах сталася смертельна ДТП, яку влаштував нетверезий 24-річний водій. Внаслідок аварії троє неповнолітніх дівчат-пасажирок загинули на місці.