На Київщині врятували молодого орлана-білохвоста з важкими травмами: подробиці

Орел / © Associated Press

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На Київщині врятували червонокнижного птаха — молодого орлана-білохвоста. У нього виявили черепно-мозкову травму та бактеріальну інфекцію.

Про це повідомили організації Kyiv Animal Rescue Group (Команда порятунку тварин Києва) та «Садиба Нюшанік».

В Обухівському районі двоє хлопців під час вечірньої пробіжки помітили велетенського птаха. Він був дезорієнтований і не міг нормально злетіти.

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Хлопці зв’язалися з «Садибою Нюшанік», яка погодилася взяти птаха під опіку, та повідомили про нього Команді порятунку тварин. Екіпаж рятувальників негайно вирушив на виклик.

Тим часом хлопці не спускали очей із пернатого, який намагався переміщуватися. Після нетривалої погоні птаха вдалося спакувати в переноску та шпиталізувати.

Орлан-білохвост / © Фото з відкритих джерел

Фахівці з’ясували, що впіймали молодого орлана-білохвоста. Це хижий птах із розмахом крил близько двох метрів, занесений до Червоної книги України. Хвіст у молодих представників виду ще не такий білий, як у дорослих, але пазурі та дзьоб — вже досить серйозні.

Лікарі діагностували у птаха черепно-мозкову травму, виснаження й бактеріальну інфекцію.

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Він вже понад тиждень лікується в «Садибі Нюшанік» і повільно, але впевнено, йде на поправку.

Орлан-білохвост / © Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, в Україні живе понад тисячу видів павуків, проте широкому загалу відомі лише окремі з них — зокрема, каракурт, тарантул і аргіопа. Водночас у природі країни існують сотні маловідомих видів, які часто залишаються поза увагою.

Деякі з них зовні нагадують отруйних павуків, що нерідко вводить людей в оману. Наприклад, павуки з роду Steatoda можуть бути схожими на каракуртів, хоча й не становлять такої загрози.