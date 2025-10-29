На Київщині врятували собак, що впали у відстійник для води (фото)

Порятунок тварин / © ДСНС

У Білій Церкві Київської області врятували двох собак, які опинилися у бетонному водяному відстійнику глибиною близько 10 метрів у парку «Олександрія» та самостійно не могли вибратися.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Як повідомили рятувальники, виклик надійшов о 09:38 до оперативно-диспетчерської служби АРЗ СП міста Біла Церква. На місце події прибули надзвичайники Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Один із рятувальників, використовуючи спеціальне мотузкове спорядження, спустився донизу та обережно підняв тварин на поверхню.

Завдяки професійним та злагодженим діям рятувальників собаки не постраждали. Після порятунку їх оглянули — чотирилапі були здорові, але налякані.

На місці події працювали 3 рятувальники та 1 одиниця техніки.Інцидент ще раз наголошує на важливості безпеки тварин у парках та громадських місцях.

