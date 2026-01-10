- Дата публікації
На Київщині вибухнув газовий котел, постраждали двоє дітей (фото)
Газовий котел вибухнув у приватному будинку у селі Погреби.
У селі Погреби Київської області внаслідок вибуху газового котла загорівся приватний житловий будинок, постраждали двоє дітей.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Telegram.
Надзвичайна подія сталася у приватному домоволодінні. Внаслідок вибуху виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Загальна площа загорання становила близько 150 квадратних метрів.
За словами очевидців, у результаті інциденту травмувалися двоє дітей — 2017 та 2022 років народження. Їхній батько самостійно доправив постраждалих до дитячої лікарні для надання медичної допомоги.
