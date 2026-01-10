ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
225
1 хв

На Київщині вибухнув газовий котел, постраждали двоє дітей (фото)

Газовий котел вибухнув у приватному будинку у селі Погреби.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Швидка допомога

Швидка допомога / © УНІАН

У селі Погреби Київської області внаслідок вибуху газового котла загорівся приватний житловий будинок, постраждали двоє дітей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Telegram.

Надзвичайна подія сталася у приватному домоволодінні. Внаслідок вибуху виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Загальна площа загорання становила близько 150 квадратних метрів.

За словами очевидців, у результаті інциденту травмувалися двоє дітей — 2017 та 2022 років народження. Їхній батько самостійно доправив постраждалих до дитячої лікарні для надання медичної допомоги.

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям, у чиїх оселях встановлено газові плити, газопостачальна компанія «Нафтогаз України» наполегливо радить обладнати житло спеціальним приладом — сигналізатором газу.

225
