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На Київщині виявили уламок "Шахеда" з бойовою частиною
На Київщині виявили фрагменти російського безпілотника та артилерійські снаряди.
У Київській області сапери знешкодили бойову частину російського дрона та артснаряди.
Про це повідомляє ДСНС України.
Недалеко від одного із населених пунктів на Київщині місцевий мешканець знайшов у лісі небезпечні уламки — виявилося, що це фрагменти російського безпілотника «Герань-2», який мав боєголовку.
Окремо, в іншій частині області, на березі річки виявили три снаряди калібром 30 мм.
«Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили усі небезпечні предмети та знищили шляхом контрольованого підриву на спеціальному майданчику», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 19 червня в Україні вперше виявили «Шахед» з камерою, радіокеруванням з РФ та штучним інтелектом (машинний зір).
Головна небезпека такого безпілотника — це здатність вражати цілі на великій відстані.
Окрім того, уночі проти четверга, 19 червня, армія РФ атакувала Україну 104 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Росіяни запускали безпілотники із напрямків Міллерово, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська та Чауди, що в тимчасово анексованому Криму.