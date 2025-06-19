На Київщині виявили уламок "Шахеда" з бойовою частиною

На Київщині виявили фрагменти російського безпілотника / © ДСНС України

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У Київській області сапери знешкодили бойову частину російського дрона та артснаряди.

Про це повідомляє ДСНС України.

Недалеко від одного із населених пунктів на Київщині місцевий мешканець знайшов у лісі небезпечні уламки — виявилося, що це фрагменти російського безпілотника «Герань-2», який мав боєголовку.

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Уламок "Шахеда” / © ДСНС України

© ДСНС України

Окремо, в іншій частині області, на березі річки виявили три снаряди калібром 30 мм.

На березі річки виявили три снаряди калібром 30 мм / © ДСНС України

«Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили усі небезпечні предмети та знищили шляхом контрольованого підриву на спеціальному майданчику», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 червня в Україні вперше виявили «Шахед» з камерою, радіокеруванням з РФ та штучним інтелектом (машинний зір).

Головна небезпека такого безпілотника — це здатність вражати цілі на великій відстані.

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Окрім того, уночі проти четверга, 19 червня, армія РФ атакувала Україну 104 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Росіяни запускали безпілотники із напрямків Міллерово, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська та Чауди, що в тимчасово анексованому Криму.

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