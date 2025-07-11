Заробляли на сім’ях зниклих безвісти захисників: на Київщині викрили шахраїв

На Київщині викрили шахраїв, які обманювали родини зниклих військових / © ТСН

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Поліція Київської області повідомила про підозру 38-річному чоловіку та 39-річній жінці, які ошукали родини військових, що зникли безвісти або потрапили в полон. Зловмисники обіцяли надати інформацію про бійців та включити їх до списків на обмін, виманюючи гроші. Підозрюваним загрожує до восьми років ув’язнення.

Про це повідомляє Поліція Київської області.

Схема обману та збитки

Як встановили слідчі поліції Київщини за підтримки СБУ, шахраї діяли за чітко розробленим планом. Чоловік рекламував свої «можливості» у пошуку зниклих військовослужбовців ЗСУ через закритий Telegram-канал, обіцяючи допомогу у включенні до списків на обмін полонених.

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За ці неправдиві послуги зловмисники отримували кошти на банківські картки, якими розпоряджалися на власний розсуд. Внаслідок їхніх дій потерпілі зазнали матеріальних збитків на суму понад 4 мільйони гривень.

Слідчі та прокуратура Київської області повідомили чоловіку, що його підозрюють у шахрайстві. Він обдурював людей разом з іншими. Злочин був великого розміру і вчинений повторно під час війни. Це підпадає під статті Кримінального кодексу України (частини 1, 2, 3, 4 статті 190). Жінку також підозрюють. Їй закидають допомогу у цьому шахрайстві (частина 5 статті 27, частини 2, 3, 4 статті 190 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, 10 липня, у Голосіївському районі Києва вбили полковника СБУ Івана Воронича.

Воронич працював в підрозділі, який безпосередньо «пустив багато крові росіян», починаючи ще з часів АТО.

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