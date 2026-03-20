- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 42
- Час на прочитання
- 1 хв
На Київщині зафіксовано БпЛА: працює ППО
У повітряному просторі Київської області зафіксовано ворожі безпілотники. Сили протиповітряної оборони вже працюють по цілях.
Місцева влада закликає мешканців негайно пройти в укриття та залишатися там до завершення повітряної тривоги. Також наголошується на важливості дотримання інформаційної тиші — не можна знімати чи публікувати роботу ППО та переміщення військових.
Наразі деталі щодо можливих наслідків атаки уточнюються.
Нагадаємо, що російські війська атакували Харків бойовим дроном: у Шевченківському районі зафіксовано влучання поблизу навчального закладу, пошкоджено будівлю — інформації про постраждалих наразі немає.