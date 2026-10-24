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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Київщині запровадили екстрені відключення світла в чотирьох районах

Під час екстрених відключень графіки не діють.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Київщина без світла

Київщина без світла / © Associated Press

На Київщині за командою «Укренерго» застосували екстрені відключення електроенергії. Обмеження діють у Білоцерківському, Бучанському, Обухівському та Фастівському районах.

Про це повідомляє ДТЕК.

Енергетики нагадали, що наразі графіки відключення не діють.

Нагадаємо, енергетичний експерт Юрій Корольчук повідомив, що взимку 2026–2027 років в Україні можуть посилитися відключення електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури. За несприятливого розвитку подій у деяких регіонах світла може не бути понад 20 годин на добу.

За словами Юрія Корольчука, тривалість відключень у різних містах і районах уже відрізняється: десь електроенергії немає півтори години, десь — чотири, а в окремих випадках — до семи годин на добу. Експерт наголошує, що це відбувається ще до початку активного опалювального сезону.

Ризик тривалих відключень існує не лише в Києві. У складній ситуації можуть опинитися Київщина, центральні регіони, Харківщина, Одещина, а також західні й південні області України. Експерт пояснює, що ситуація в різних районах залежатиме від стану підстанцій і електромереж, а також можливостей резервного живлення.

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